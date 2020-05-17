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أردوغان والسراج يبحثان خطوات تنفيذ مذكرتي التفاهم بين البلدين

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وليد عبد الله/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم الموقعتين بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السراج من الرئيس أردوغان بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية.

وأفاد البيان أن الجانبين ناقشا الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالبحر المتوسط.

كما بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات هجوم مليشيا الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، فضلا عن عدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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واستعرض الطرفان الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة .

وأشار البيان، إلى أن الرئيس أردوغان وجه الدعوة للسراج لزيارة تركيا، وقبلها الأخير على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعدها بـ 3 أيام دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ رسميا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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