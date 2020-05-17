مدغشقر تسجل أول وفاة بكورونا

دكار/الخليج 365

سجلت مدغشقر، الأحد، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 57 عاماً أثناء تلقيه العلاج بأحد المشافي شرقي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرجل عامل كراج للسيارات، فقد حياته خلال تلقيه العلاج في مشفى بمدينة تواماسینا، إثر إصابته بالفيروس.

وبهذا تسجّل مدغشقر أول وفاة بكورونا على أراضيها.

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في سياق متصل، ارتفعت إصابات كورونا في مدغشقر إلى 189، عقب تسجيل 24 حالة جديدة، فيما تعافى 114 مصاباً.

وكان علماء في مدغشقر قد "كشفوا" في أبريل/ نيسان الماضي، عن مشروب عشبي أطلقوا عليه اسم "كوفيد أورغانيكس"، ووصفوه بالمشروب "المعجزة"، مبينين أنه "يقي من كورونا ويعالجه".

غيّر أن منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدام هذا المشروب دون أي إشراف طبي، وقالت إنها "لم تعتمد المشروب كعلاج للمصابين بكورونا".

والخميس، دعت "الصحة العالمية"، لإجراء تجارب سريرية على المشروب العشبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.