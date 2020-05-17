التعليم تُعلن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم اليوم (الأحد) نتائج الطلاب والطالبات للعام الدراسي المنصرم 1440/1441هـ.

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية).

وكانت وزارة التعليم أعلنت أنها أنهت العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات بنجاح محققةً أرقاماً غير مسبوقة في عملية “التعليم عن بُعد” سواء على مستوى الأداء أو النتائج النهائية.

وأكدت أنها استطاعت من خلال البدائل التعليمية عن بُعد، العمل على استمرار العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة “كورونا”، ووفرت المناهج الدراسية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مدار الساعة في منازلهم.