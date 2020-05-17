اخبار الخليج

ثنائي النصر يقتربان من الوحدة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

اقتربت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر من حسم صفقتين من صفوف نادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واتفق أحد أعضاء الشرف في نادي الوحدة، مع ثنائي النصر عبد العزيز الجبرين وعوض خميس، على الانضمام إلى فرسان مكة لمدة ثلاثة مواسم.

وكان المدرب دانييل كارينيو، المدير الفني لفريق الوحدة طلب التعاقد مع هذا الثنائي خلال الصيف المقبل، بسبب حاجته إلى خدماتهما.

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي النصر يقتربان من الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا