ثنائي النصر يقتربان من الوحدة

اقتربت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر من حسم صفقتين من صفوف نادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واتفق أحد أعضاء الشرف في نادي الوحدة، مع ثنائي النصر عبد العزيز الجبرين وعوض خميس، على الانضمام إلى فرسان مكة لمدة ثلاثة مواسم.

وكان المدرب دانييل كارينيو، المدير الفني لفريق الوحدة طلب التعاقد مع هذا الثنائي خلال الصيف المقبل، بسبب حاجته إلى خدماتهما.