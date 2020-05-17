الكويت: السجن والغرامة بحق المتقاعسين عن وضع الكمامة

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قالت الكويت اليوم الأحد: إنها ستبدأ في معاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.
ووفق رويترز قالت وزارة الصحة الكويتية: إن أي شخص مخالف قد يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وتبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار (16200 دولار).
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