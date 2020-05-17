مصر تسجل 510 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس ووفاة 18 حالة. وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة. انشر الخبر :

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