شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. ضبط 2688 منتج تجميلي ودوائي مخالف بأحد منافذ البيع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فرع هيئة الغذاء والدواء في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط مندوب مبيعات وأحد منافذ البيع يسوقان لمنتجات دوائية وتجميلية غير مسجلة عبر المواقع والحسابات الإلكترونية للهيئة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم ضبط ما يقارب الـ 2688 منتجا دوائياً وتجميلياً مخالفاً في الموقع.

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وأضافت الهيئة أنه تم إحالة المنشأة والمندوب للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما واتخاذ ما يلزم وفقا للنظام.