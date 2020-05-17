شكرا لقرائتكم خبر عن بطل جديد ضحية للوباء.. وفاة الممرض «خالد الحسيني» بفيروس كورونا بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، وفاة الممرض خالد الحسيني إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19.(

وتفاعل المئات من المغردين عبر وسم “الممرض خالد الحسيني”، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل ما قدمه في مواجهة هذا الوباء في ميزان حسناته.

ونعت صفحة الأخبار الصحية عبر “تويتر”، الممرض الحسيني بقولها: “ببالغ الحزن والأسى ننعى الزميل الممرض خالد الحسيني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بمكة المكرمة بعد إصابته بفيروس كورونا نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويتقبله شهيداً وان يكون ما أصابه تكفيراً له.. عزاؤنا لأهله وزملاؤه وجميع منسوبي التمريض والقطاع الصحي وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

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وعلق دكتور أحمد العمار على خبر وفاة الممرض خالد الحسيني بقوله “رحم الله الممرض خالد الحسيني وهو أحد أبطال الصحة في مكة حيث توفاه الله بعد إصابته بكورونا.. تعازينا لأهله وزملائه، ونقول لأهله: افخروا بابنكم فقد توفي وهو يسعى في صحة وعلاج المصابين وكلنا نفخر به رحمه الله“.

وقال أبو عبدالله الثقفي “عملت معه سنوات طويلة، كان دائما هو من يبادر إلى الصلاة، وكان يوصينا بها، كان أول من يحضر للعمل وآخر من يخرج، كان يرى عمله عبادة، الجميع كان يحب العمل معه، لأنهم يدركون أنه لا يتأخر ولا يغيب، الله يرحمك ويغفر لك، نحسبك من أهل الجنة والله وحده حسيبك“.

وتفاعل إبراهيم بالحارث عبر وسم الممرض خالد الحسيني بقوله “أنت لم تمت، أنت حي بأعمالك البطولية بتضميد جرحى و رعاية مرضى، أنت في كل قطاع صحي باقي، اللهم ارحمه واغفر له وأنعم عليه في قبره، وأحسن إليه“.