شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدير مستشفى فى الجزائر بعد وفاة طبيبة حامل بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إقالة مدير مستشفى فى الجزائر إثر وفاة طبيبة حامل بمرض "كوفيد 19" أثناء عملها، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشديدين بين الجزائريين.



طبيبات في الجزائر

وفى وقت سابق ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن مدير المستشفى رفض منح الطبيبة الحامل إجازة استثنائية بسبب حملها، وتوفيت الطبيبة وفاء بوديسة بعد إصابتها بوباء كورونا المستجد فى مقر عملها بمستشفى راس الواد بولاية برج بوعريريج، وهى حامل فى شهرها الثامن.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام جزائرية، انتقل وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، السبت، لتقديم التعازى لعائلة الطبيبة، فيما قررت الوزارة فتح تحقيق لكشف أسباب عمل طبيبة حامل في شهرها الثامن بهذا القسم الذي يشكل خطرا عليها وعلى جنينها.

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مظاهره

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله "فقدت الجزائر طبيبة كانت تزاول عملها بمصلحة تحمل الكثير من الخطر ما يطرح العديد من التساؤلات في هذا الشأن".

وكانت ولاية برج بوعريريج نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قرار وزير الصحة "إنهاء مهام" مدير مستشفى رأس الواد بناء على نتائج التحقيق الذي أمر به بخصوص وفاة السيدة وفاء بوديسة.