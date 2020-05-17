شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 144 حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى مناطق مختلفة من البلاد، وأشارت الوزارة فى بيان لها أوردته قناة " السومرية نيوز" اليوم الأحد، إلى شفاء 92 حالة ، مبينة في الوقت ذاته أنه تم فحص 3107 أشخاص في كافة المختبرات المختصة فى العراق .

من جهته أكد وزير الصحة العراقى حسن التميمى أن رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي أدى إلى انتشار فيروس كورونا وازدياد أعداد الإصابات.

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وقال التميمي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إن عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي، تسبب بمشاكل كثيرة في مجال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف أن جائحة كورونا أصبحت واقع حال يجب أن يتم التعامل معها عبر الالتزام بالوقاية لمنع الإصابة.



وكانت السلطات المعنية فى العراق،أعلنت مساء أمس السبت، عن فرض حظر تجول شامل لمدة ثمانية أيام تبدأ من يوم الجمعة وتستمر خلال أيام عيد الفطر، فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.