شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة. وحسب الأرصاد فإن الأمطار تشمل محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر وينبع وبدر، إضافة إلى وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم .

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