شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع حصيلة المصابين لـ 6870 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 129 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6870 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بناءً على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 83087 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشار مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي - في تصريحه الصحفي اليومي - الى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليثبت عدد الوفيات في 192 حالة، فيما تم تسجيل 173 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3660 حالة في مختلف الجهات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع حصيلة المصابين لـ 6870 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.