شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية ، اليوم الأحد ، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت ، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 58، وأوضحت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) ، أن إجمالي الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم بلغ 58 إصابة شفي منها 36 وتوفيت 3 حالات. وكانت الوزارة أعلنت أمس أن آخر سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد التي سجلت في سوريا كانت بين الأشخاص القادمين من الخارج ، بينما لم تسجل أي إصابة محلية منذ بداية الشهر الجاري.



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