ولى عهد دبى يحتفى بإنجازات مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، بانجازات مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، مشيرا إلى وصول عدد المشاريع الوقفية التابعة للمؤسسة 700 وقف بإجمالي أصول بلغت 6 مليارات درهم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد، فى تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر :"في 2004 وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت الانطلاقة المباركة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي ... اليوم وبعد مرور 15 عاماً، وصل عدد المشاريع الوقفية التابعة للمؤسسة 700 وقف بإجمالي أصول بلغت 6 مليارات درهم".



حمدان بن محمد

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ولى عهد دبى

وتابع:"استدامة العطاء" هو المنهج الذي نسير عليه في مختلف مشاريعنا الخيرية، ومساهمات مجتمعنا الطيبة في مبادرات الوقف، أثمرت عن مشاريع رائدة في مجال إيواء الأيتام ...ورعاية المحتاجين ...وتعليم غير القادرين ... وعلاج المرضى ... وخدمة أصحاب الهمم".

وفى سياق آخر أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، أن مسبار الأمل، سينطلق فى رحلة للمريخ يوليو المقبل، قائلا:" رغم استثنائية الظرف.. والبعد عن الوطن.. تبقى عزيمة أبناء الإمارات صلبة وهدفهم واضح.. سنعانق المريخ في رحلة للتاريخ.. وموعد الانطلاق يوليو المقبل".

وقال ولى عهد دبى فى تغريدات عبر تويتر:"اطلعت خلال اتصال مرئي مع فريق عمل "مسبار الأمل" على جهوزية المسبار للانطلاق إلى الفضاء، كل الشكر لهذا الفريق الذي وضع رفعة الإمارات أولوية، ونقل المسبار بنجاح إلى قاعدة الإطلاق في اليابان رغم الظروف الراهنة، "لا شيء مستحيل" في قاموس الإمارات".