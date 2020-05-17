شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 7 إصابات كورونا جديدة فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دمشق عن تسجيل 7 إصابات كورونا جديدة والإجمالي 58، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الصحة السورية، أعلنت عن رفع الحجر الصحي عن منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بعد أكثر من شهر على تطبيقه هناك، حيث قالت الوزارة إن المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المنعقد فيها والمعني بفيروس كورونا، قرر رفع الحجر الصحي المطبق على المنطقة "عد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ 2 من الشهر الجاري".

وطلبت وزارة الداخلية السورية عزل المنطقة بشكل كامل في الثاني من الشهر الماضي، حتى إشعار آخر، وقررت الحكومة السورية في 25 من الشهر الماضي رفع عزل كان مفروضا على بلدة عين منين بريف دمشق مطلع ذلك الشهر، بعد تسجيل حالة وفاة بالفيروس فيها.

وفى وقت سابق عاد لاعبو كرة القدم السورية، لاستئناف تدريباتهم بعد توقف دام لمدة شهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد أعضاء فريق الوحدة الدمشقي أن ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع مع صيام رمضان، أثر سلبا على أداء اللاعبين، على الرغم من أنهم كانوايتدربون فى المنزل خلال العزل المنزلى، وفقا لموقع سبوتنيك.

Advertisements

وقال مؤيد العجان قائد نادي الوحدة، إن العودة فى هذا التوقيت مرهقة، بسبب حرارة الطقس الشديدة وصيام شهر رمضان. وبالطبع يخشى اللاعبون والمدربون، أن تكون فترة التوقف قد أثرت سلبا على أداء اللاعبين.

وكانت الحكومة السورية قد سمحت باستئناف الأنشطة الرياضية لكن المباريات بالطبع ستقام بدون جمهور لمنع تفشي الفيروس وسط التجمعات الكبيرة.