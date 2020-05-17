هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن

اليمن/ الخليج 365

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا (UKMTO)، الأحد، تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل اليمن الجنوبية.

وفي تحذير عبر موقعه الإلكتروني، قال المركز إن "الهجوم استهدف سفينة (لم يحدد هويتها) في خليج عدن الأحد".

وتظهر الخريطة المرفقة مع التحذير، أن الهجوم وقع قبالة سواحل اليمن الجنوبية المطلة على خليج عدن.

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وحث المركز السفن العابرة في المنطقة على "توخي الحذر".

ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر حول الهجوم، كما لم تعلن أي جهة في اليمن مسؤوليتها عنه.

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