لمساعدتها بمكافحة كورونا.. فريق أطباء ليبي يتوجه إلى إيطاليا

الخليج 365

توجه فريق من أطباء ليبيين إلى إيطاليا، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، وفق وزارة الخارجية الليبية، الأحد.

وإيطاليا هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من "كورونا"، إذا بلغت إصابات الفيروس في البلد الأوروبي 224 ألفا و760، توفى منهم 31 ألفا و763، وتعافى 122 ألفا و810، بحسب أحدث حصيلة.

وقالت الخارجية الليبية، عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "في إطار التنسيق المتواصل بين إيطاليا وليبيا والجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا، سافر فريق من الأطباء الليبيين، برئاسة الدكتور كامل التلوع، إلى إيطاليا، لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية".

وأضافت أنه: "وفق التنسيق بين المركز الوطني (الليبي) لمكافحة الأمراض وهيئة الصحة الإيطالية، سيمتد البرنامج بين أسبوعين إلى شهر، حسب الحاجة لذلك".

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وقالت الخارجية الليبية إن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أعرب عن شكره العميق لهذه الخطوة، خلال مكالمة مع نظيره الليبي، محمد الطاهر سيالة.

وشدد دي مايو على أن تلك الخطوة "تأتي في إطار العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين".

ويأتي حرص الحكومة الليبية على مساعدة إيطاليا، رغم ما تشهد ليبيا من صراع مسلح منذ سنوات، وفي ظل مكافحة الحكومة هي الأخرى لـ"كورونا".

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.