لبنان.. دياب يعلن إعادة فتح البلاد جزئيا بدءا من الإثنين

ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الأحد، إعادة فتح البلد جزئيًا، بداية من الإثنين، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وبعد اجتماع لجنة وزارية معنية بمتابعة تطورات الفيروس، قال دياب، في كلمة متلفزة: "ندرك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، ونحاول الحد منها، أعلن أننا سنعيد فتح البلد جزئيًا، اعتبارًا من الإثنين، استنادًا إلى الخطة المرحلية على أن نلجأ إلى سياسة العزل الصحي والأحياء التي تسجل فيها إصابات عالية".

وأضاف: "سيعلن وزير الداخلية والبلديات اليوم التفاصيل المتعلّقة بهذه الخطوة. كما سيعلن وزير التربية التدابير المتعلّقة بالعام الدراسي".

وتابع دياب: "عندما أطلقنا خطة إعادة فتح البلد حذرنا مرارًا وتكرارًا بأننا سنفقد نجاحنا في الاحتواء (للفيروس) حال عدم الالتزام بتدابير الوقاية".

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت، الثلاثاء الماضي، فرض حجر صحي شامل لمدة 4 أيام، في إطار تشديد إجراءات مكافحة "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحّة، الأحد، أن حصيلة المصابين بلغت 911، بينهم 26 وفاة و247 حالة تعافٍ.

وأضاف دياب: "لبنان نجح في البقاء بمرحلة الاحتواء، وهدفنا هو البقاء في هذه المرحلة، في حين انتقلت العديد من البلدان إلى مرحلة الاستيعاب؛ بسبب عدم تمكنهم من السيطرة على الوباء".

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واستدرك: "لا نزال قلقين من ارتفاع عدد الإصابات لعدة أسباب، أبرزها الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم، الأمر الذي أدى إلى التراخي في تطبيق الإجراءات المطلوبة، بينما المطلوب الاستمرار في توخي الحذر".

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، ويشهد منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وشدد دياب على ضرورة "الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات للحفاظ على مجتمعنا، وعلى جميع اللبنانيين التعامل مع الأمر بعناية شديدة".

وزاد بقوله: "لا نريد تحول هذه المرحلة إلى كابوس، ولا نريد أن يتحمل الجميع مسؤولية عدم مبالاة البعض".

فيما قال وزير التربية والتعليم، طارق المجذوب، في كلمة له من مقر الحكومة: "أقترح استكمال العام الدراسي للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية دون الحضور (للتلامذة) حتى آخر (مايو) أيار (الجاري) وترفيع (نقل) التلامذة إلى الصف الأعلى (...) وإكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي، وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس".

وتابع: "اقترح إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط ستُناقش في جلسة مجلس الوزراء".

وشدد المجذوب على أن "الحفاظ على أرواح الناس أولوية، وسنعوض ما خسرناه في العام الدراسي المقبل".

والأسبوع الماضي، أعلن الوزير اللبناني إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (الصف التاسع)، مع منح الطلبة إفادة مصدقة بتجاوز المرحلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.