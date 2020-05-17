كورونا.. مصر تقيد حركة المواطنين في أسبوع العيد

القاهرة / الخليج 365-

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، زيادة ساعات حظر تحرك المواطنين في أسبوع عيد الفطر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنه "اعتبارا من الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر وحتى الجمعة فرض حظر تحرك المواطنين من الخامسة مساء (15:00 ت.غ بدلا من 19:00 ت.غ حاليا) وحتى السادسة صباحا (4:00 ت.غ)".

وقررت الحكومة خلال أسبوع عيد الفطر "وقف حركة المواصلات العامة وحركة الأتوبيسات بين المحافظات (27 محافظة)، وغلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم وكافة الشواطئ العامة والمتنزهات".

وأوضح أن هذه الإجراءات لـ"الحد من انتشار فيروس كورونا"، لافتا إلى وجود عقوبات "صارمة" (لم يحددها) للمخالفين.

وقال إنه اعتبارا من "السبت 30 مايو/ آيار، ستعود الحالة إلى طبيعتها قبل شهر رمضان وهو حظر التحرك من الساعة الثامنة مساء (18:00 ت.غ) وحتى السادسة صباحا".

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وفي 25 مارس/آذار الماضي، فرضت السلطات حظر تجوال ليلي في البلاد بدءا من السابعة مساء (17:00 ت.غ) حتى السادسة صباحا (4:00 ت.غ)، قبل أن تخفض عدد الساعات وتبدأ من الساعة الثامنة مساء (18:00 ت.غ) في 18 أبريل/ نيسان الماضي، وتواصل التخفيض ساعة في شهر رمضان الحالي وتبدأ من التاسعة (19:00 ت.غ).



وأشار إلى أنه "سيتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد وستكون قاصرة على العاملين في المسجد وستبث تلفزيونيا".

وفي هذا الصدد، أقرت هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية بالبلاد) برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الأحد، جواز صلاة عيد الفطر في المنازل بدون خطبة، لتعذر إقامتها في المسجد أو الخلاء.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته "لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها" أن "أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار (..) في ضوء استمرار انتشار الفيروس".

فيما أكدت وزارة الأوقاف في مصر، في بيان اليوم، أن صلاة العيد ستبث من مسجد السيدة نفسية في العاصمة القاهرة، بنحو 20 مصليا من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا، إلى 11 ألفا و719، توفي منهم 612، وتعافى ألفين و950، حسب بيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.