موريتانيا.. أول إصابة بكورونا بين موظفي الأمم المتحدة

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في نواكشوط، الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها في موريتانيا.



وقالت البعثة، في بيان، إن "وزارة الصحة الموريتانية تقود التحقيق الذي يقوم به خبراء في الأوبئة لتحديد الإجراءات المناسبة واختبار الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصاب".



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وأضافت: "الأمم المتحدة بموريتانيا تستمر في احترام وتعزيز كل إجراءات الوقاية من الفيروس تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة".



وحتى صباح الأحد، بلغ عدد الإصابات المسجلة بموريتانيا 40 بينها 4 وفيات و6 حالات شفاء.



وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أنه أصيب 246 موظفا أمميا حول العالم، بينهم 30 في المقر الرئيس للمنظمة بنيويورك، و53 آخرون في الولايات المتحدة.

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