"أوقاف" غزة تقرر فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، الإثنين، إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر، بعد إغلاق دام نحو شهرين، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وقال وليد عويضة، مدير عام "الوعظ والإرشاد"، في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة "اعتبارا من الجمعة 22 مايو/ أيار الجاري، تقرر فتح المساجد تدريجيًا لأداء صلاة الجمعة فقط، وإقامة صلاة عيد الفطر".

وأشار عويضة، إلى أن فتح المساجد سيتم ضمن جملة من الإجراءات والضوابط الوقائية لمنع تفشي كورونا.

وشدد على ضرورة "تحقيق التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامات الطبية، وترك المصافحة، واصطحاب سجادة شخصية للصلاة، والتباعد عند الدخول والخروج"، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المتوضئات بالمساجد.

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وقال إن "الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يدفعنا نحو دراسة فتح المساجد لإقامة بقية الصلوات في وقت لاحق".

ودعا عويضة، كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، والأشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي، والنساء، والأطفال دون سن التكليف، إلى عدم التوجه إلى المساجد وأداء الصلاة بمنازلهم.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أغلقت وزارة الأوقاف في قطاع غزة المساجد، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 20 شخصا أصيبوا بالفيروس في قطاع غزة تعافى أغلبهم من المرض، عدا أربعة منهم، ما زالوا تحت الملاحظة الصحية، وحالتهم الصحية جيدة.

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