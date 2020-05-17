تركيا تنتهي من صناعة زورقين سريعين للخفر العماني

أنطاليا/الخليج 365

- مسقط تستلم الزورقين يونيو/حزيران المقبل بعد إجراء الاختبارات

- تصل سرعة الزورق إلى 55 ميلا بحريا في الساعة

- سلطنة عمان تستخدمه في خليجي عُمان والعربي، لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية المنشآت الساحلية المهمة

انتهى "حوض أريس لصناعة السفن" في أنطاليا التركية، من صناعة زورقين سريعين، تمهيدا لتسليمهما لقيادة خفر السواحل العماني.

وفي حديث للأناضول، أشار مدير حوض، أوتكو ألانتش، أنّهم يمرون بموسم مزدهر من حيث طلبات شراء السفن سواء الحربية أو اليخوت السياحية.

وأكد ألانتش أنّ تسليم الزوارق السريعة لعمان يأتي في إطار اتفاق تصدير السفن الحربية بين عُمان وتركيا العام الماضي.

ولفت إلى أنهم سلموا الجانب العماني بداية العام الجاري أول زورق سريع، من طراز هرقل (14 Ares 85 Hercules) في إطار الاتفاق.

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وقال ألانتش: "انتهينا من تصنيع الزورق الثاني والثالث، وأنزلا البحر في المنطقة الحرة بولاية أنطاليا قبل عدة أيام، وعند الانتهاء من كافة الاختبارات سيتم تسليمها للجانب العماني الشهر القادم".

ولفت إلى أنّ الزوارق تصل سرعتها إلى 55 ميلا بحريا في الساعة، وستستخدم من قبل خفر السواحل العماني، في خليجي عُمان والعربي، لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية المنشآت الساحلية المهمة.

ووفق ألانتش، تم تزويد الزوارق بمنظومة أسلحة أوتوماتيكية ذات تحكم عن بعد، ورادار عسكري ومنظومة رؤية ليلية.

كما أوضح أنّ الزوارق السريعة مزودة بزورق مطاطي سريع لمكافحة القرصنة البحرية ومن أجل الإنزال السريع للقوات الخاصة.

وأكد ألانتش أنّ الزوارق السريعة تتمتع بكفالة صيانة للجسم لسبع سنوات، بالإضافة إلى أنهم قدموا دورة تدريبية شاملة لـ 200 عنصر من خفر السواحل العماني، استمرت 300 يوم.

وأضاف أنهم عينوا طاقما فنيا من الخبراء في عمان، من أجل تقديم الاستشارة والمساعدة لخفر السواحل العماني على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.