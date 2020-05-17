بلدية جنوب مكة ترفع 410طن من حراج الخشب بالعكيشية

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة تنظيف حراج الخشب العشوائي بالعكيشية، شملت عدداً من المواقع المتفرقة بهدف إزالة التلوث البصري، وتوفير بيئة صحية آمنة .

وأفاد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الحملة تركزت على رفع المخلفات المشوهة للمظهر البصري والبيئي أسفر عنها رفع و إزالة 410 طن من المخلفات ، على مساحة 1200متر مربع وتنظيف محيط المنطقة .

وأكد قدح أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين .