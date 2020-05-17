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روسيا تسمح بعودة الرياضيين والمدربين الأجانب

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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رفعت روسيا، اليوم الأحد، القيود عن دخول الرياضيين والمدربين الأجانب البلاد، بسبب جائحة المستجد.

يشمل القرار الرياضيين الذين لديهم عقود سارية مع أي منظمة رياضية روسية.

وستلزم السلطات الرياضيين والمدربين العائدين إلى روسيا بالبقاء في حجر صحي لمدة 14 يوماً، وفقاً لبيان صادر على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يهدف بشكل خاص لمساعدة الأندية الروسية على استئناف التدريبات، عقب تخفيف القيود الصحية المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وينتظر أن يتم استئناف منافسات الدوري الروسي لكرة القدم في 21 من يونيو (حزيران) المقبل، بمباراة بين زينيت سانت بطرسبرغ، ولوكوموتيف موسكو.

وكان نادي لوكوموتيف أعلن إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، وتعهد بالعمل على أساس توصيات الجهات المعنية حين يستأنف التدريبات.

وتشير أحدث البيانات إلى أن 281 ألفاً و752 شخصاً أصيبوا بمرض “كوفيد-19″، الناجم عن الفيروس في روسيا.

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