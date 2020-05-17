أمير منطقة جازان يشيد بدعم القيادة الكريمة وبجهود وزارة التعليم لمشاريع صبيا

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من قيادتنا الكريمة أعزها الله وبحرص وزارة التعليم بقيادة معالي د. حمد آل الشيخ على اكتمال توفير مباني تعليمية آمنة وجاذبة وذات جودة عالية ومتطورة وخدمات تربوية متعدده يستفيد منها الطلاب والطالبات، مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها إدارة تعليم صبيا لإنجاز ٣٨ مشروعًا مدرسيًا وفق جدولها الزمني.

جاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة تعليم صبيا استمرار تنفيذها لحزمة من المشروعات الحيوية الجاري إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم ممثلة بتعليم صبيا وشركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة و الجناح التنفيذي لمشاريع وزارة التعليم ، وذلك وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وأوضح الدكتور حسن بن محسن خرمي أن الإدارة وبالتنسيق مع شركة تطوير للمباني TBC ومكاتب التعليم في المحافظات التسع التي تتبع تعليميًا إدارة تعليم صبيا عملت على العديد من المبادرات التي أسهمت في تجاوز الظروف الحالية الطارئة من خلال تنفيذ الزيارات والجولات الميدانية لمتابعة سير العمل وعقد اللقاءات والتواصل المستمر والدعم من قبل المحافظين في كل من “صبيا وبيش وضمد والدرب وفيفاء وهروب والريث والداير والعيدابي”، لضمان استمرار العمل بالمشاريع وتمكين العمالة من أداء أعمالهم وتيسير دخول المعدات والآليات إلى مقرات المشاريع مع قيام الجهة المنفذة بإلزام العمالة بكافة التدابير والاحترازات، إضافة لعقد الاجتماعات الدورية بفرق العمل في الشؤون المدرسية بقيادة المساعد للشؤون المدرسية وقسم التخطيط المدرسي وإدارة المشاريع والصيانة وممثلي الشركة في المنطقة الجنوبية.

وبين مدير تعليم صبيا أن المشروعات الجاري تنفيذها بلغت 38 مشروعًا مدرسيًا، تضم عقب إنجازها -بمشيئة الله – 140 مدرسة، مؤكدًا أن العمل يجري لضمان استلام المشروعات تباعًا وفق الخطة المجدولة ابتداءً من شهر يوليو المقبل وحتى شهر ديسمبر من العام الجاري، والتي ستسهم -بإذن الله- في رفع نسبة المباني الحكومية إلى ٧٨٪ .

واختتم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي حديثه ، بشكر سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم وفقهم الله على متابعتهم وتوجيهاتهم وحرصهم على الطلاب والطالبات.