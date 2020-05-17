شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يصدر مرسوما بتحديد المنح المجانية للجامعات لذوى الشهداء العسكريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، المرسوم التشريعى 11 لعام 2020 القاضى بتحديد المنح المجانية السنوية، التى تخصصها الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة لـذوى الشهداء والجرحى والمفقودين من العسكريين فى الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلى، بنسبة لاتقل عن2% من عدد الطلاب المسجلين.

ووفقا لحساب الرئاسة السورية على تويتر، فإن هذه المنحة تتضمن الرسوم والأقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعى أو بدلا عنه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأى قسط دراسى أو رسم حتى لو رسب فى المقررات.



وكان الرئيس السورى بشار الأسد، أعلن تأجيل الانتخابات التشريعية فى البلاد، إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدى لتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد.

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وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، على حسابها فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إنه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للتصدى لفيروس كورونا، فقد أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضى بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو 2020، إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 يوليو 2020".

كما أصدر الرئيس السورى، مؤخرا مرسومين يقضيان بإنهاء تسمية وزير التجارة وحماية المستهلك وتكليف محافظ حمص مكانه.

وقضى المرسوم 122 لعام 2020 بإنهاء تسمية عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما قضى المرسوم رقم 123 بتسمية محافظ حمص الحالي طلال برازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص.