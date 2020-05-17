شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحرى بريطانى: سفينة تتعرض لهجوم فى خليج عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مركز العمليات التجارية البحرية فى المملكة المتحدة، أن سفينة تعرضت، اليوم الأحد، لهجوم فى خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمنى، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال المركز في إشعار تحذيرى على موقعه الإلكترونى "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".

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فى سياق أخر، قُتل وأصيب ما لا يقل عن 19 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بغرب تعز، في جنوب غرب اليمن .

وقال مصدر عسكري إن المواجهات نشبت في مواقع جبل الهان ومدارات ووادي حنش عقب محاولات تقدم للمليشيا نحو مواقع الجيش هناك.

وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات التي نشبت في فجر أمس السبت أسفرت عن مقتل تسعة من عناصر الحوثي المهاجمة وإصابة عشرة آخرين، وإجبار المهاجمين على التراجع.