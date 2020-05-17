شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردني تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 613 إصابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة الأردنية إنها سجّلت الجمعة في المملكة 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

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وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات توزعت على النحو الآتي 6 حالات لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منها 3 حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق، بالإضافة لتسجيل 4 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (2) أردنيّان، و(2) من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع. سجّلت أيضاً (8) حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يبلغ عدد الحالات قيد العلاج (131) حالة.

وأكدت الصحة الأردنية إجراء قرابة (4500) فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (136229) فحصاً. وأشارت الصحة الأردنية إلى أنه مع منتصف هذه الليلة تنتهى فترة حظر التجوّل الشامل، بحيث تعود الأمور إلى ما هي عليه خلال أيّام الأسبوع، ويسمح للمواطنين بالخروج من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، وفق الآليّة السابقة.

وتنفيذاً للمرحلة الثانية من خطّة عودة الأردنيين في الخارج، بدأت في الأردن اليوم عمليّة تسيير الرحلات الجويّة المخصّصة للأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل والطلبة، وسيتمّ حجر العائدين في فنادق بالعاصمة عمّان. ومن المقرر أن تعلن المملكة عن تفاصيل تنفيذ المرحلة الثالثة من خطّة عودة الأردنيين في الخارج خلال الأيّام المقبلة.