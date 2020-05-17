صحة البحرين تسجل 183 إصابة جديدة و12حالة شفاء من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 183 إصابة جديدة و12 حالة شفاء من فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية. وفى وقت سابق وافق مجلس الشورى بمملكة البحرين على مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وأخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة حسبما جاء على الحساب الرسمى للشورى البحريني على تويتر، وخلال الجلسة التى عقدت صباح اليوم، بتقنية الفيديو كنفرانس، أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أنه لا يؤثر على المواطنة الخليجية.
بدوره قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحرينى: تملك الخليجيين للعقارات والأراضي ليس بجديد، بل معمول به منذ عقود، ونأمل ألا يُفهم من مشروع تعديل مرسوم تملك مواطني دول مجلس التعاون بأنه سيؤثر على المواطنة الخليجية.
وكانت وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحرينى بأغلبية أعضائها على المشروع بقانون المحال من الحكومة بتعديل المرسوم بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.
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