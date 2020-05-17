شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. بدء الاختبارات المركزية لطلبة المدارس الحكومية غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تبدأ غدا الاختبارات المركزية القصيرة التي تعقدها وزارة التربية والتعليم بالإمارات لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية في 6 مواد هي الفيزياء والعلوم والكيمياء والعلوم الصحية والأحياء واللغة الإنجليزية.
ويخوض طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر «مسار النخبة» الاختبار الأول غداً «الاثنين» في مادة الفيزياء وتتواصل الاختبارات في بقية المواد على مدار الأسبوع حتى يوم «الخميس» المقبل ويبلغ الزمن المخصص لكل اختبار 30 دقيقة.
وتأتي الاختبارات المركزية ضمن منظومة التعلم الذكي والتعليم عن بعد وتعد بمثابة اختبارات قصيرة بديلة عن امتحان نهاية الفصل للصفوف من 4 إلى 11.
وحددت الوزارة ضوابط خلال الاختبارات هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال كما أنه على الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عليه ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة كما أنه عند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق.
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