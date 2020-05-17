مصر تقيد حركة المواطنين خلال أسبوع العيد للتصدي لكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد إن حظر التجول للمواطنين سيبدأ الساعة الخامسة بدلا من التاسعة مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو أيار في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.

كما تقرر إغلاق المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات تماما خلال الأسبوع المقبل الذي يحل فيه عيد الفطر.

وتقرر إيقاف حركة النقل الجماعى والاتوبيسات والرحلات والتنقل بين المحافظات للحد من فرص انتشار الفيروس.

وقال مدبولي إن مصر ستواصل تطبيق حظر حركة المواطنين اعتبارا من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.

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وأضاف في مؤتمر صحفي أنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع كورونا أهمها ضرورة استخدام الكمامة في وسائل المواصلات والمكاتب الحكومية والأماكن المغلقة.

وأوضح مدبولي أنه ستكون هناك عقوبات لمخالفين.