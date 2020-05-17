جونسون يقر بإحباط البريطانيين من إجراءات تخفيف العزل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، بأن هناك شعوراً عاماً بالإحباط من الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس «كورونا»، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق للقواعد الجديدة التي أقر بأنها أكثر تعقيداً.

وبينما أظهر استطلاع أجرته صحيفة أوبزرفر تزايد عدم الرضا عن تعامل جونسون مع الأزمة، كتب رئيس الوزراء في صحيفة ميل أون صنداي، «أدرك أن الناس سيشعرون بالإحباط من بعض القواعد الجديدة».

ويوم الأربعاء، بدأت الحكومة في تخفيف تدريجي للقيود في إنجلترا، بتشجيع من لا يستطيعون العمل من منازلهم على العودة إلى وظائفهم، مع تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن.

ولا تنطبق التغييرات على أقاليم اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، التي لم تخفف حكوماتها شبه المستقلة من الإغلاق.

وثمة انتقادات بأن رسالة الحكومة مربكة وأرسلت إشارات متضاربة. ولا يزال الناس ممنوعين من دعوة الأصدقاء والأقارب إلى منازلهم.

وأظهر استطلاع صحيفة أوبزرفر، الأحد، أن 42 في المئة غير راضين الآن عن تعامل الحكومة مع الأزمة، وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار تسع نقاط عن الأسبوع الماضي. بينما استحسن 39 في المئة أداء الحكومة، وهذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها نسبة غير الراضين على نسبة الراضين.

وقال جونسون في ميل أون صنداي: «نحن نحاول إنجاز شيء لم يتعين إنجازه من قبل.. إخراج البلاد من حالة الإغلاق الكامل بطريقة آمنة لا تخاطر بالتضحية بما بذلتموه من جهد دؤوب. أدرك أن ما نطلبه الآن أكثر تعقيداً من مجرد البقاء في المنزل، ولكن هذه مشكلة معقدة، ونحن بحاجة إلى الثقة في وعي الشعب البريطاني».

وحتى الآن توفي 34466 شخصاً في بريطانيا بعد أن ثبتت إصابتهم بـ(كوفيد-19)، المرض التنفسي الناتج عن فيروس «كورونا»، وهي أعلى وفيات بالمرض في أوروبا.

كما ألحق الإغلاق أضراراً كبيرة بالاقتصاد، حيث أظهرت الأرقام الأسبوع الماضي انكماشه بنسبة 5.8 في المئة في مارس/ آذار. وقال بنك إنجلترا، إن النشاط الاقتصادي قد ينكمش بنحو 25 في المئة في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، مما يؤدي إلى أكبر انخفاض سنوي في أكثر من ثلاثة قرون.

وذكرت صحيفة (ذا صن) أن جونسون أبلغ مشرعين من حزب المحافظين الذي يتزعمه أنه يريد العودة إلى «الحياة الطبيعية تقريباً» في يوليو/ تموز، لكن هذا يعتمد على التزام الشعب بالقواعد.

وكتب جونسون: «إذا تمسكنا جميعاً بالقواعد، فسيكون بوسعنا بالتدريج التخلص من التعقيدات والقيود، وجعل الأمر أسهل وأبسط على العائلات للالتقاء مرة أخرى.. لكن يجب أن نتحرك ببطء وفي الوقت المناسب». (رويترز)