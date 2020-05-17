طريقة إلكترونية مبتكرة لبطولة ريد بُل العالمية لكرة القدم الحرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن تعود أهم بطولات عروض كرة القدم الحرة في العالم في العام 2020 فحسب، بل ستكون كذلك شاملة أكثر من أي وقت مضى، فبعد أكثر من عقد من الزمن على النهائيات العالمية أمام الحشود في القارات الخمس، ستنقل «ريد بُل ستريت ستايل» عروض بطولة العالم الرسمية لكرة القدم الحرة إلى الإنترنت بشكل كامل، ويمكن بالتالي لأي كان أن يشارك في المنافسات عن بعد بمجرد إرسال فيديو إلى موقع www.redbullstreetstyle.com ومن خلال سلسلة من التحديات، سيتقلّص عدد المشاركين ليقتصر على نخبة المتنافسين الدوليين من الإناث والذكور، من حاملي الألقاب إلى الوافدين الجدد المتعطشين لها، الذين سيخوضون نهائياً عالمياً سيبثّ بشكل مباشر عبر الإنترنت إلى كل بقاع الأرض.

وستفتح أبواب المشاركة في الحدث في 18 مايو الجاري، وتعد المشاركة في «ريد بُل ستريت ستايل 2020» مفتوحة للجميع في كل أنحاء العالم، لكن اللافت هو الإقبال من المشاركين في دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين في هذه النسخة الجديدة التي تجمع الأفضل من كافة الدول.

وفي حين ترتكز كرة القدم الحرة على الفنون الاستثنائية في تأدية لقطات ومناورات فريدة بالكرة، تشكل «ريد بُل ستريت ستايل» أبرز حدث رياضي على هذا الصعيد، وقد شهد العالم في ظل الظروف الراهنة تصاعداً في شعبية كرة القدم الحرة، إذ بالإمكان ممارستها بشكل فردي في أي مكان وزمان، وكل ما تحتاج إليه هو الكرة.

ويقول ستيف إلياس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الحرة (WFFA): «إنه الوقت الأنسب لإقامة موسم ريد بُل ستريت ستايل هذا عبر الإنترنت، وهو حدث فريد، لم تُنظَّم أي بطولة لكرة القدم الحرة على هذا النطاق الواسع عبر الإنترنت من قبل» ويضيف: «سنرى جميع النجوم الكبار ونكتشف كذلك وجوهاً جديدة لم تحظَ بفرصة المشاركة من قبل، الحدث مشوّق للغاية».

ويشمل نظام البطولة خمس مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى مع فتح المجال أمام التسجيل يوم 18 مايو الجاري، وسيكون كل من يرغب من جميع أنحاء العالم مدعوين لتحميل فيديو من 30 ثانية على موقع www.redbullstreetstyle.com، يعكس مهاراتهم الكروية الشاملة، وسيعمل حكام يختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم الحرة على معاينة هذه الأفلام القصيرة، ومن أصل آلاف المتنافسين الذين يُتوقّع أن يشاركوا، سينتقل النخبة فقط، وتحديداً أفضل 200 من الذكور و60 من الإناث، إلى المرحلة التالية.