ختام ناجح لبطولة بلاي ستيشن ناشئة الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق خلفان محمد المر من مركز ناشئة خورفكان لقب بطولة البلاي ستيشن لكرة القدم «فيفا 2020»، التي نظمتها ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، متمثلةً في مركز ناشئة خورفكان، تحت شعار «لنتحدى».

واستعرض المنتسب خلفان المر مهاراته في المباراة النهائية للبطولة مع منافسه خليل إبراهيم الحوسني عبر منصة الاتصال المرئي «زوم»، وعُرضت أيضاً على قناة ناشئة الشارقة في موقع يوتيوب، وحقق الفوز بنتيجة 2-1، متصدراً، وجاء في المركز الثاني خليل إبراهيم الحوسني.

وأكد خلفان المر أنه تمكن من الفوز بلقب البطولة نتيجة للتدريبات المكثفة قبل المباريات التي شارك فيها وقال: «البطولة مميزة ومنظمة، وجمعت بين التسلية والترفيه في أجواء مملوءة بالنشاط والتحدي، إضافة إلى أنها ساعدتني على تعلم بعض المهارات مثل المراوغة وتسجيل الأهداف كأنني في ملعب حقيقي».

وهنأ خليل الحوسني صديقه خلفان على الفوز بالمركز الأول في البطولة وقال: «أشعلت البطولة روح المنافسة بين المشاركين، وتعرفنا من خلالها إلى أصدقاء جدد من المنتسبين لمراكز ناشئة الشارقة من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وتمكنت من خلال المشاركة في البطولة من تنمية مهاراتي في اللغة الإنجليزية».

وأقيمت البطولة التي شارك فيها 90 شاباً بهدف تعزيز التواصل الفعّال مع منتسبي مراكز ناشئة الشارقة، وإتاحة الفرصة أمامهم في إبراز مواهبهم عبر الألعاب الإلكترونية المفضلة لديهم، التي اعتادوا على ممارستها في مناشط المراكز، وذلك من خلال تواجدهم في المنزل، إضافة إلى تأهيل المنتسبين لإجادة استخدام منصات التواصل المرئي، لمواكبة التحول الرقمي وتطوير قدراتهم في مجال تقنيات الاتصال.