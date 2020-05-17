المجر تبدأ تخفيف «قيود كورونا» في بودابست الاثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون السبت، إن المجر ستبدأ في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس «كورونا» في العاصمة بودابست ابتداءً من الاثنين، مع إلزام السكان بوضع كمامات لدى ارتيادهم المتاجر أو ركوب وسائل النقل العام.وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إن السلطات نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس في العاصمة أيضاً، وذلك بعد أسبوعين من تخفيف إجراءات العزل العام في مناطق أخرى من المجر، وأضاف في مقطع مصور على صفحته الرسمية على فيسبوك: لقد أصبح واضحاً أننا تمكنا من الحد من الوباء في بودابست أيضاً، لذلك فبوسعنا الانتقال إلى المرحلة الثانية من الدفاع في بودابست بشكل حذر، ومن ثم سنرفع العزل العام.وقال مدير مكتب رئيس الوزراء جرجلي جولياس في التلفزيون الرسمي، إنه حان الوقت لفتح بودابست تدريجياً مع تراجع حالات الإصابة بشكل كبير، وأضاف أن الحكومة تشاورت أولاً مع الخبراء الطبيين، مشيراً إلى أن المطاعم والمقاهي ستفتح أبوابها ابتداءً من الاثنين، وسيسمح لكل المتاجر أيضاً بإعادة فتح أبوابها، ولكن سيتم الاحتفاظ بفترة خاصة تستمر ثلاث ساعات لمن هم أكبر من سن 65 عاماً؛ لشراء احتياجاتهم من البقالة والصيدليات.

وسيكون وضع كمامة في المتاجر ووسائل النقل العام إجبارياً، ولا بد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وسيكون بإمكان المتنزهات العامة وحديقة الحيوان وحمامات السباحة العمل كالمعتاد ابتداءً الاثنين، في حين سيسمح بإقامة حفلات الزفاف التي تضم أقل من 200 شخص في بودابست، ابتداءً من منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وعلى الرغم من هذا التخفيف الكبير لإجراءات العزل العام، ستظل المدارس مُغلقة حتى نهاية مايو/ أيار الجاري، في كل أنحاء البلاد، وكانت المجر التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة قد فرضت العزل العام في مارس/ آذار الماضي، وتوقفت بعض القطاعات الرئيسية ومن بينها السياحة بشكل فعلي، وأوقفت شركات صناعة السيارات إنتاجها بشكل مؤقت في مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان الماضيين.

وسجلت المجر حتى السبت، 448 حالة وفاة من بين إجمالي 3473 حالة إصابة بـ(كوفيد 19)، إضافة إلى تسجيل 1655 حالة إصابة في بودابست.