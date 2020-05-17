السعودية تسجل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة ما يرفع عدد المتوفين إلى 312.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 54752، منها 28718 حالة نشطة، بينها 202 حالة حرجة في العناية المركزة.
وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي في مؤتمر صحافي، أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يومياً، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم.
كما تم تسجيل 2056 حالة تعاف جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722.
وأوضح العبدالعالي أن نسبة التعافي بين المصابين في السعودية وصلت إلى 47%.
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