الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطى العامل الذى أعلنت عن إصابته مساء أمس، و بذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة فى فلسطين إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة .

وأضافت الكيلة فى بيان ، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد ، أن عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 8 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، موضحة أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 103 حالات، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، و30 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وقالت وزيرة الصحة إن من بين المصابين طفل عمره 5 أعوام، مشيرة إلى أن هذه النتائج صدرت بعد أخذ العديد من العينات من مخالطي العامل المصاب، داعية جمهور المواطنين مجددا إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، وتجنب الزيارات الاجتماعية والاختلاط، إضافة إلى التزام العمال بالحجر المنزلي بعد قدومهم من الداخل.