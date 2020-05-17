شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يعلن إنهاء الإغلاق العام وإعادة فتح البلاد تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب إنهاء حالة الإغلاق العام التى اعتمدتها حكومة بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا، واحتواء الوباء، وذلك ابتداء من الغد، وفق خطة مرحلية تقوم على التدرج، ودعا دياب - في كلمة تلفزيونية اليوم الأحد، المواطنين اللبنانيين إلى التزام أقصى درجات الوقاية والحماية حرصا على عدم انتشار الوباء، لافتا إلى أن الحكومة ستلجأ إلى اعتماد سياسة "العزل الصحي" للمناطق أو الأحياء التي تُسجل فيها نسبة إصابات أعلى بالفيروس.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد أن لبنان أصبح لديها مناعة صحية وطنية على أعلى المستويات ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم رفع جهوزية المستشفيات الحكومية جراء الفيروس، قائلا: لا يمكننا الانتقال من الاقفال إلى ​الحياة​ الطبيعية إلا بمرحلة انتقالية.

وأضاف وزير الصحة اللبناني: خلال الفترة الماضية كسبنا الوقت ورفعنا من جهوزية ​المستشفيات الحكومية​، وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد الفيروس، وقد سمحنا باستعمال الفحص السريع خلال الحملات بالمناطق، موضحا أنه إذا أصبحت لدينا مناعة تدريجية على ​فيروس كورونا​ فهذا أمر جيد، والمطلوب حاليا الالتزام بالتعبئة العامة والتدرج وصولا إلى الحياة الطبيعية.

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وفى وقت سابق أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة القادمة مرتفعة.

وأضاف، وفق " روسيا اليوم " خلال تفقده نقطة المصنع الحدودية مع سوريا بعد تقديم السفارة الصينية في بيروت جهازا حراريا لمركز المصنع، الذي شهد في الأيام الماضية عودة دفعة من المغتربين اللبنانيين، أنه سيطلب "من رئيس مجلس الوزراء والحكومة باتخاذ قرار لإقفال البلد 48 ساعة لاستكمال أو إعادة إجراء الفحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي خفّت وتيرتها في الأسبوع الأخير نتيجة المرحلة الثانية من عودة المغترب اللبناني".

وشكر وزير الصحة الصين على دعمها، لما لهذا الجهاز من أهمية، مشيرا إلى أنها ليست المبادرة الأولى من الصين وتأتي ضمن التعاون الوثيق بين الدولتين.