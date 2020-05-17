شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تكشف وتدمر مخبأ للإرهابيين شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، عن كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة قرب بلدية زدين بولاية عين الدفلى (شمال)، وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه " في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على خمسة قناطير و73 كيلوجراما من المواد الغذائية ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى كمية من الأدوية والملابس وأغراض مختلفة، وذلك خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة قرب بلدية زدين، ولاية عين الدفلى". وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أوقفوا 67 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولاية وهران (شمال غرب).

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