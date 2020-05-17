شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السودانية تدفع بتعزيزات إلى جنوب كردفان عقب اشتباكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الشرطة السودانية أن تعزيزات أمنية ودعما لوجستيا من قيادة قوات الاحتياطى المركزى، وصلت إلى مدينة كادقلى، عاصمة ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، التى كانت شهدت اشتباكات أسقطت قتلى وجرحى، وأوضحت الشرطة السودانية، فى بيان اليوم الأحد، أن تلك التعزيزات تحركت بتوجيهات من الفريق أول شرطة عادل بشاير مدير عام قوات الشرطة، وبقيادة العميد شرطة مصطفي يوسف نائب مدير دائرة العمليات، للمشاركة ضمن القوات العاملة بالمنطقة بغرض الإسهام في استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وتنفيذ خطة لجنة أمن الولاية لاحتواء الأحداث والانفلاتات الأمنية وضبط المتورطين في الأحداث الأخيرة.

وأشارت إلى أن القوات تشارك مع المنظومة الأمنية بالولاية في تأمين المواقع الاستراتيجية.

وكانت اللجنة الأمنية المكلفة بالوقوف على الأوضاع بولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، برئاسة الفريق عبدالله البشير نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالسودان، أعلنت رفع الحظر الجزئى لعودة الحياة لطبيعتها داخل مدينة كادقلي، فى أعقاب اشتباكات أسقطت قتلى وجرحى.

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وقال الفريق عبدالله البشير رئيس وفد القيادة العامة للقوات المسلحة، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن اللجنة قررت رفع الحظر لإزالة حالة التشاحن النفسى التى تؤجج الصراعات الفردية، بجانب دحض الشائعات المغرضة التى صاحبت الأحداث وروجت لإخراج بعض الأسر من مساكنها.

وأكد أن لجان رأب الصدع تواصل عملها باستمرار، إضافة إلى لجنة التحقيق لتحديد هوية المتسببين فى الأحداث ومحاسبتهم حتى تكون درسا يُستفاد منه فى منع تكرارها وإعادة الثقة فى نفوس المتضررين.