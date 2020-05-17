شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف دينار أو السجن 3 أشهر لمن يخالف قرار ارتداء الكمامة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تطبيق عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف قرار ارتداء الكمامة أو تغطية الأنف فى الأماكن العامة، وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان على موقعها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن العقوبة باعتبار قرار وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، لتعميم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، من القرارات المنفذة للقانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أصدر قرارا وزاريا يوم الثلاثاء الماضي، يقضي بإلزام المواطنين والمقيمين الموجودين في الأماكن العامة، بارتداء كمامة أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

يذكر أن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أعلن اليوم الأحد، تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14850 مصابا.، مشيرا إلى تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الكلى لحالات الوفاة إلى 112، وأضاف المتحدث باسم الصحة الكويتية فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 250 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 4093 حالة.

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وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تعافي 250 من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة لترتفع حالات الشفاء إلى 4093، فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، مساء أمس السبت، اختيار عينات عشوائية من أفراد المجتمع في محافظات الكويت الست؛ لعمل فحوصات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).