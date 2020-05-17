شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة مفاوضات السلام السودانية: توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وساطة مفاوضات السلام السودانية، في جوبا، العشرين من يونيو المقبل للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، وفقا للجدولة والمصفوفة التي تم الاتفاق عليها للمفاوضات، والتي تنطلق صباح غد وحتى 19 يونيو المقبل.

وذكرت وساطة مفاوضات السلام السودانية، أن الفترة من 18 إلى20 مايو الجاري، ستشهد التفاوض حول القضايا القومية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية على أن ترفع الجلسات لعطلة عيد الفطر المبارك، وتُستأنف فى 27 مايو الحالى وحتى 2 يونيو المقبل، وذلك للتفاوض حول الترتيبات الأمنية بين الحكومة ومسار دارفور.

ويخصص يومي 3 و 4 يونيو المقبل للتفاوض حول القضايا العالقة بتخصيص يوم لمسار دارفور مع الحكومة، ويوم للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) مع الحكومة.

ووفقا للجدولة، تم تحديد الفترة من 5 وحتي 11 يونيو المقبل لوضع مصفوفة الإتفاق من قبل لجنة فنية مشتركة تضم الوساطة والحكومة السودانية والجبهة الثورية وشركاء السلام، كما حددت الوساطة الفترة من 12 إلى19 يونيو المقبل لمراجعة وترجمة وطباعة الإتفاقية من قبل اللجنة الفنية المشتركة، على أن يكون التوقيع بالأحرف الأولى يوم 20 يونيو المقبل.

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