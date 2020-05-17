شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف غزة تقرر فتح المساجد تدريجيا لأداء صلاتي الجمعة والعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف في غزة اليوم الأحد، فتح المساجد تدريجيا لأداء صلاتي الجمعة والعيد، اعتبارا من الجمعة المقبلة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى فلسطين، فيما سجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس المحتلة، وأضافت الكيلة- في بيان صحفي - أن حصيلة الإصابات تستقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة، وارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصا، من جميع المحافظات الفلسطينية.

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وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 118 حالة، منها 55 في مدينة القدس، و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، و24 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية.