شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تصدر غدا قرارات مهمة مرتقبة خلال فترة العيد لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ـ ١٩ بسلطنة عمان، غدا الاثنين اجتماعا لها من المتوقع أن تصدر فيه العديد من القرارات المهمة التي سيتم العمل بها خلال المرحلة القادمة في إطار التعامل مع جائحة كورونا، خصوصا في أيام عيد الفطر، وما يتعلق بالموسم السياحي بمحافظة ظفا، وغيرها من الإجراءات، التي تهدف الى الحد من انتشار الفيروس، والتشديد على المخالفين لقرارات اللجنة العليا بشأن منع التجمعات والبقاء في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.

وبحسب صحيفة عمان، فانه مع استمرارية الأوضاع الراهنة وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والأعمال وممارسة المناشط اليومية، تتضاعف الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجميع بمستويات مختلفة، نظرا لتعطل دوران عجلة الحياة بشكلها الطبيعي.

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حيث إن كل الإجراءات والقرارات التي أصدرتها اللجنة العليا فى السلطنة المعنية بمتابعة مستجدات جائحة كورونا تصب في إطار وقف انتشار الفيروس من خلال سن القرارات التي تمنع وجود بيئة خصبة يستطيع الفيروس فيها الانتشار بسرعة، والمتمثلة في التجمعات وتواجد أعداد كبيرة من الناس في مكان واحد، وبالتالي فإن مخالفة القرارات من خلال إقامة التجمعات توجد بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، ومن ثم إطالة أمد توقف عجلة الاقتصاد والحياة بشكل عام، ما يعني المزيد من الخسائر.

ووسط تزايد عدد الحالات المسجلة في السلطنة التي بلغت حتى يوم امس 404 حالات، شددت اللجنة العليا على عدم التهاون مع المخالفين والمستهترين بقرارات اللجنة العليا المتعلقة بجائحة كورونا خصوصا في حالة التجمعات وإقامة المناسبات وعدم التقيد بالعزل المنزلي بالنسبة للأشخاص الذي يصابون بالمرض أو يعانون من بعض الأعراض.