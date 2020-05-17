نتنياهو: آن الأوان لضم المستوطنات بالضفة

زين خليل/الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمة له أمام الكنيست (البرلمان) خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وأكد نتنياهو من على منصة الكنيست أن "الوقت قد حان لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالضفة، وكتابة فصلا رائعاً آخر في تاريخ الصهيونية"، وفق تعبيره.

وزعم أن هذه الخطوة لن تبعد السلام، بل ستقربه، على حد قوله.

وأثارت تصريحات نتنياهو حول الضم، غضب أعضاء المعارضة، وغادر النائبان العربيان عن القائمة المشتركة إمطانس شحادة ويوسف جبارين القاعة.

وكان نتنياهو قد اتفق مع غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة في يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

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وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.

والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، وسوف يتناوب كل من الزعيمين على رئاستها، وتحظى بثقة 72 عضوا في الكنيست من أصل 120.

**تشكيلة الحكومة الجديدة

وزراء من معسكر الليكود:

رئيس الوزراء: بنيامين نتنياهو

المالية: إسرائيل كاتس

الداخلية وتطوير النقب والجليل: أرييه درعي

الأمن الداخلي: أمير أوحانا

التعليم: يوآف غالانت

حماية البيئة: جيلا غامليل

الاتصال بين الحكومة والكنيست: دودي أمسالم

المواصلات والبنية التحتية الوطنية: ميري ريغيف (ستشغل وزارة الخارجية بعد 18 شهراً)

الصحة: يولي أدلشتاين

التعاون الإقليمي: أوفير أكونيس

الاستخبارات: إيلي كوهين

القدس والتراث: الحاخام رافي بيرتس

الطاقة: يوفال شتاينتس

الأديان: الحاخام يعقوب أبيتان

البناء والإسكان: الحاخام يعقوب ليتسمان

تعزيز وتنمية المجتمع: أورلي ليفي أبوكسيس

التعليم العالي والموارد المائية: زئيف إلكين

الاستيطان: تسيبي حوتوفلي

وزراء من معسكر "أزرق- أبيض"

الدفاع: بيني غانتس

الخارجية: غابي أشكنازي (سيشغل منصب وزير الدفاع بعد 18 شهراً)

العدل: آفي نيسينكورن

العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية: إيتسيك شمولي

الاقتصاد: عمير بيرتس

الإعلام: يوعاز هيندل

الزراعة: ألون شوستر

السياحة: آساف زامير

العلوم والتكنولوجيا: يزهار شاي

الشتات: عومر يانكيليفيتش

الشؤون الاستراتيجية: أوريت فاركاش-هاكوهين

الهجرة والاستيعاب: بنينا تامانو-شطا

شؤون الأقليات: لم يشغل بعد

وزير بوزارة الدفاع (مسؤول عن الشؤون المدنية): ميخائيل بيتون

الثقافة والرياضة: حيلي تروبر

المساواة الاجتماعية: ميراف كوهين

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