"تيكا" التركية تدعم مربي النحل في تونس

أنقرة/ الخليج 365

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) لمزارعين تونسيين يعملون في تربية النحل وإنتاج العسل، دورة تدريبية إضافة لمستلزمات في هذا المجال.

وأوضحت الوكالة في بيان، الأحد، أن المساعدات المقدمة، تندرج في إطار تشجيع تيكا للمزارعين الذين يعملون في إنتاج العسل.

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وأضافت تيكا أنها تتعاون مع مزارعين في مدينة باجة شمالي تونس، من أجل إنجاح مشاريع إنتاج العسل.

ومنحت تيكا في هذا الإطار 10 خلايا نحل لمزارعين شاركوا في الدورة التدريبة، إلى جانب ألبسة خاصة تُرتدى أثناء فتح خلايا النحل، ومستلزمات أخرى تستعمل خلال استخلاص العسل من الخلايا.

يذكر أن تيكا التركية نفذت في تونس 13 مشروعًا زراعيًا وحيوانيًا في مناطق عدة، و12 ورشة إنتاجية في أكثر من 10 قطاعات.

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