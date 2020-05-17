أنقرة/ الخليج 365
قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) لمزارعين تونسيين يعملون في تربية النحل وإنتاج العسل، دورة تدريبية إضافة لمستلزمات في هذا المجال.
وأوضحت الوكالة في بيان، الأحد، أن المساعدات المقدمة، تندرج في إطار تشجيع تيكا للمزارعين الذين يعملون في إنتاج العسل.
وأضافت تيكا أنها تتعاون مع مزارعين في مدينة باجة شمالي تونس، من أجل إنجاح مشاريع إنتاج العسل.
ومنحت تيكا في هذا الإطار 10 خلايا نحل لمزارعين شاركوا في الدورة التدريبة، إلى جانب ألبسة خاصة تُرتدى أثناء فتح خلايا النحل، ومستلزمات أخرى تستعمل خلال استخلاص العسل من الخلايا.
يذكر أن تيكا التركية نفذت في تونس 13 مشروعًا زراعيًا وحيوانيًا في مناطق عدة، و12 ورشة إنتاجية في أكثر من 10 قطاعات.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "تيكا" التركية تدعم مربي النحل في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.