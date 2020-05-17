كورونا.. 5 وفيات بالكويت وواحدة في عُمان

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفعت وفيات كورونا، الأحد، في الكويت وسلطنة عمان بواقع 6 وفيات، فيما سجلت الدولتان مع قطر والمغرب ولبنان إصابات جديدة، وفق بيانات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات، و1408 إصابة، وتعافي 250.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و850، منها 112 وفاة، وشفاء 250 ليرتفع الإجمالي إلى 4093 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالة وفاة لمقيم و157 إصابة و29 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 آلاف و186، بينها 22 وفاة، و1465 حالة شفاء.

ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية العمانية تأجيل انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والمقرر إجراؤها هذا العام 2020 بسبب كوورنا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "السلطان هيثم بن طارق قرر استمرار المجالس البلدية بتشكيلها الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة يعلن عن موعدها في حينه".

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1642 إصابة، و582 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 32 ألفا و604، بينها 15 وفاة، و4 آلاف و370 حالة تعافٍ.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 6798، عقب الكشف عن 57 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة ، في الموقع الخاص بمستجدات الفيروس، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 3645، بعد تماثل 158 للشفاء.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 192.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحّة، ارتفاع الإصابات، إثر تسجيل 9 حالات جديدة ليصل الاجمالي إلى 911، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أنها لم تسجّل أي حالة وفاة ليستقرّ عدد الوفيات عند 26 حالة، منذ 21 فبراير/ شباط الماضي، فيما تعافى 247.

وإجمالا تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 4 ملايين و744 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 313 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و827 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.