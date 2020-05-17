"أطباء حول العالم-تركيا" تقدم مساعدات إنسانية بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

تواصل جمعية "أطباء حول العالم-تركيا"، تقديم خدماتها الطبية والإغاثية، لفقراء فلسطينيين، وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية، في قطاع غزة.

وكان آخر تلك المشاريع، توزيع نحو 450 سلّة غذائية على الحالات الإنسانية والجرحى، لتقديم المساعدة لهم في شهر رمضان.

وقال بلال الدريوي، منسق المشاريع في الجمعية بغزة، لوكالة "الخليج 365"، إن جمعيته أنهت توزيع تلك السلال الغذائية، الأسبوع الماضي.

وبيّن أن السلة الواحدة احتوت على كافة المواد والعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الصائم في هذا الشهر.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن رزمة مشاريع تنفّذها الجمعية دوريا (بشكل سنوي)، ومنها أيضا مشروع الأضاحي، والزكاة الذي نُفّذ عام 2016 فقط.

Advertisements

وأضاف "كما نفّذنا سابقا مشروع توريد أجهزة طبية لمستشفيات غزة، واستقطاب وفود طبية لعمل عمليات نوعية بالتنسيق مع وزارة الصحة".

وأشار الدريوي إلى أن "أطباء حول العالم" التركية تنفّذ عددا من المشاريع المستمّرة بغزة، منها الخدمات الطبية المنزلية، والتي تقدّم الخدمة لجرحى مسيرات العودة (انطلقت نهاية مارس/آذار 2018)، وجرحى الحرب الأخيرة التي شنّتها إسرائيل على غزة منتصف 2014؛ في جميع محافظات القطاع.

إلى جانب ذلك، فإن الجمعية تقدّم، وفق الدريوي، خدمات العلاج الطبيعي في بعض مناطق قطاع غزة.

وبدأت جمعية "أطباء حول العالم" التركية نشاطها في المجالين الصحي والإغاثي، في قطاع غزة عام 2015.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.