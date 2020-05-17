الصحة تعلن تسجيل 2736 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .
وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 54752 حالة حتى الآن ، بينها 28718 حالة نشطة، منها 202 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة , وقد بلغ نسبة السعوديين منهم 40% ’ و60% من غير السعوديين.
كما تم تسجيل 2056 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 25722 حالة تعافي.
وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 312 حالة.
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