قطر تسجل 1632 إصابة جدبدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاحد تسجيل 1632 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 32604 إصابات. وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 15 حالة، مشيرة إلى تسجيل 582 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 4370 حالة. انشر الخبر :

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